Nënë e bijë humbin jetën njëra pas tjetrës, reagime pafund në rrjet!

Një nënë dhe një vajzë nga Belfasti Perëndimor do të ndajnë një funeral pasi vdiqën vetëm pak ditë larg. Homazhe të përzemërta kanë vërshuar për Annmarie McCann dhe vajzën e saj Bridin, të cilat vdiqën të dyja në paqe në spital.
Bridin ndërroi jetë më 30 nëntor, ndërsa nëna e saj Annmarie ndërroi jetë disa ditë më vonë, më 4 dhjetor, duke i lënë familjen dhe miqtë e tyre të shkatërruar.
Një homazh nga Mallon Funeral Directors lexonte: “McCann (mbiemri i vajzërisë Mervyn) Annmarie, vdiq në paqe në spital më 4 dhjetor 2025. E rrethuar nga familja e saj e dashur. Grua e dashur për Patsy. Nënë e adhuruar për Francine, Patrick, Carleen dhe të ndjerën Bridin. Gjyshe e dashur për Stephen, Ben, Caoimhe, Molly, Phelim dhe Conall. Stërgjyshe, motër, teze, kushërirë dhe mike për shumë njerëz. U prehtë në paqe.”
Annmarie do të mbërrijë në shtëpi në 59 Colinvale të premten (pasdite). McCann Bridin, vdiq në paqe në spital më 30 nëntor 2025. E rrethuar nga familja e saj e dashur. Vajza e dashur për Patsy dhe të ndjerën Annmarie. Nënë e dashur për Caoimhe dhe Conall. Një motër e dashur për Francine, Patrick dhe Carleen. Hallë, kushërirë dhe mike për shumë njerëz. U prehtë në paqe.
Vdekja tragjike e Annmarie dhe Bridin ka shkaktuar një valë pikëllimi në mediat sociale, me shumë njerëz që i shprehin mendimet dhe lutjet e tyre familjes McCann gjatë kësaj periudhe sfiduese.
