Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E kishte fshehur ‘mallin’ në oborrin e shtëpisë, arrestohet 41-vjeçari në Tiranë
Transmetuar më 05-12-2025, 18:29

TIRANË- Policia ka arrestuar një 41-vjeçar në Tiranë. Ai u arrestua nga forcat blu, pasi kishte fshehur një sasi kokainë në oborrin e shtëpisë së tij. Sasia e kokainës ishte e ndarë në doza, u gjet në një enë të mbushur me oriz. Bëhet me dije se gjatë operacionin të policisë, të afërmit e të arrestuarit kanë kundërshtuar efektivët e policisë.

Policia ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë ndaj dy personave, për veprën penale “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”. Policia ka sekuestruar lëndën narkoitike ne cilësinë e provës materiale, ndërsa po heton më shumë mbi rastin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...