‘Alo, deputetët po pijnë duhan…’ Inspektorati zbarkon në Kuvend për kontroll, Bardhi dhe Peleshi ndërhyjnë

Tiranë — Një telefonatë për konsumim të duhanit brenda ambienteve të Parlamentit ka sjellë inspektorët e Shëndetit Publik në lokalit e Kuvendit. Deputetët, pas një seance maratonë prej 12 orësh, ishin mbledhur për kafe dhe cigare, por u surprizuan nga prania e inspektorëve.
Kreu i grupit parlamentar të PD, Gazment Bardhi, reagoi duke kërkuar respektimin e procedurave ligjore dhe kushtetutës, ndërsa kreu i Kuvendit, Niko Peleshi, konfirmoi rëndësinë e zbatimit të ligjit për duhanin, duke kërkuar respekt dhe bashkëpunim.
Inspektorati Shtetëror Shëndetësor (ISHSH) thekson se inspektimet janë pjesë e Programit Vjetor dhe kryhen për monitorimin e zbatimit të Ligjit nr. 9636 për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit. Vetëm gjatë periudhës 1 tetor – 4 dhjetor 2025, ISHSH ka kryer 1,411 inspektime dhe 954 këshillime në të gjithë vendin.
Inspektimi në Parlament u realizua në zbatim të urdhrit për kryerjen e kontrollit dhe ligjit për mbrojtjen e shëndetit, duke përfshirë edhe këshillimin e subjekteve për shmangien e shkeljeve.
