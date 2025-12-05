Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sherr në Tiranë: I riu plagos të miturin, policia ndërhyn
Transmetuar më 05-12-2025, 14:15

Tiranë — Një 25-vjeçar është arrestuar pas një konflikti me një të mitur, i cili përfundoi me plagosje. Incidenti ndodhi për motive të dobëta, ku i riu ka reaguar ndaj sulmit fillestar të të miturit.

I plagosuri ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa ndaj të miturit është nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...