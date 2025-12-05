Sherr në Tiranë: I riu plagos të miturin, policia ndërhyn

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 05-12-2025, 14:15
Tiranë — Një 25-vjeçar është arrestuar pas një konflikti me një të mitur, i cili përfundoi me plagosje. Incidenti ndodhi për motive të dobëta, ku i riu ka reaguar ndaj sulmit fillestar të të miturit.
I plagosuri ndodhet nën kujdesin e mjekëve, ndërsa ndaj të miturit është nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Policia po vijon hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.
