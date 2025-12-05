Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Atentati ndaj Edmond Mëhalla në Elbasan: Gjykata lë në burg ortakun Xhino Ago dhe rojen Kujtim Pisha
Transmetuar më 05-12-2025, 13:46

Elbasan — Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm në Elbasan ka caktuar masën e sigurisë “arrest me burg” për dy të dyshuarit e parë në vrasjen e biznesmenit Edmond (Mondi) Mëhalla. Vendimi u dha sot nga kryetarja e gjykatës, Elis Dine, në një seancë të zhvilluar me dyer të mbyllura dhe nën masa të shtuara sigurie.

Prokurori i çështjes, Gjergji Ceka, paraqiti kërkesën për vleftësimin e arrestit në flagrancë dhe vendosjen e masës së sigurisë ndaj Xhino Agos, ortak i biznesmenit, dhe Kujtim Pishës, roje në objektin ku ndodhi ngjarja. Seanca nisi rreth orës 10:00, ndërsa në ambientet e gjykatës ishin të pranishme forca të shumta policore.

Një i arrestuar i tretë, dyshuar si ekzekutor

Prokuroria ka depozituar gjithashtu një kërkesë të veçantë për masë sigurie ndaj të arrestuarit të tretë, Nevzat Spaho, i ndaluar në Prrenjas dhe i dyshuar si personi që ka kryer ekzekutimin. Seanca për të pritet të zhvillohet gjatë fundjavës.

Hetimet vijojnë

Organet e hetimit po punojnë për të zbardhur të gjithë mekanizmin e organizimit dhe ekzekutimit të vrasjes së Mëhallës, një ngjarje që ka tronditur opinionin publik në Elbasan. Autoritetet presin zbardhje të mëtejshme të dosjes në ditët në vijim.

Njoftimi i Gjykatës:

NJOFTIM PER SHTYP DT 05.12.2025

