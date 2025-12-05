Mbretëria e Bashkuar ofron mbi 3 mijë paund për largim vullnetar, ndërsa 700 familje shqiptare përballen me dëbim

Londër — Qeveria britanike po shqyrton ofrimin e më shumë se 3 mijë paundëve për qindra familje shqiptare, me qëllim nxitjen e largimit të tyre vullnetar nga Mbretëria e Bashkuar, në kuadër të masave të reja për ashpërsimin e politikave të emigracionit.
Nisma vjen pasi Ministrja e Brendshme, Shabana Mahmood, njoftoi në Parlament se rreth 700 familje shqiptare, përfshirë edhe ato me fëmijë, pritet të deportohen si pjesë e reformës së qeverisë në këtë fushë. Shumë prej tyre kanë marrë tashmë refuzim për kërkesat e azilit, por kanë vijuar të qëndrojnë në vend.
Zëvendësministri britanik për Sigurinë e Kufijve, Alex Norris, deklaroi për median vendase se pagesa e ofruar — e cila aktualisht është rreth 3 mijë paund — shihet si “një investim i mirë për taksapaguesit britanikë”, duke qenë se shteti vazhdon të mbulojë kostot e strehimit për familjet të cilave u është refuzuar azili. Norris nuk specifikoi shumën finale, duke theksuar se ajo mund të jetë më e lartë.
Marrëveshja e riatdhesimit dhe sfondi politik
Plani lidhet ngushtë me marrëveshjen e riatdhesimit Shqipëri–Britani, të firmosur në vitin 2022 nga kryeministri Edi Rama dhe ish-kryeministri britanik Rishi Sunak, e cila lehtëson kthimin e shtetasve shqiptarë me kërkesa të refuzuara.
Britania synon të ulë kostot afatgjata të akomodimit të familjeve që kanë humbur të gjitha rrugët ligjore, por që ende nuk janë larguar vullnetarisht.
Edhe fëmijët e lindur në Britani mund të deportohen
Në një intervistë për gazetën The Telegraph, Norris theksoi se fëmijët e lindur në Mbretërinë e Bashkuar nga prindër me kërkesa të refuzuara për azil nuk përjashtohen nga procesi i deportimit. Sipas tij, rastet do të trajtohen “rast pas rasti”, por ligji i emigracionit lejon largimin e të gjithë anëtarëve të familjes.
“Për momentin mund t’u paguajmë rreth 3 mijë stërlina dhe nuk kërkoj ndjesë për këtë. Fëmijët e azilkërkuesve të dështuar do të largohen nga Britania edhe nëse janë lindur këtu,” deklaroi Norris.
Kosto për taksapaguesit britanikë
Taksapaguesit vazhdojnë të paguajnë për strehimin e këtyre familjeve, të cilave u është refuzuar azili, por që nuk kanë pranuar kthimin vullnetar në Shqipëri. Ky mbetet një nga argumentet kryesore të qeverisë së Londrës për të rritur presionin ndaj rasteve të pazgjidhura.
Sipas burimeve qeveritare, ministrja Mahmood po shqyrton gjithashtu rritjen e shumës së ofertës financiare për ata që pranojnë të largohen me dëshirë.
Nisma pritet të jetë një nga lëvizjet më të forta të autoriteteve britanike ndaj shtetasve shqiptarë në sistemin e azilit që prej vitit 2022.
