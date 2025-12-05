Berisha garanton aleatët: Do përcaktojmë së bashku sistemin zgjedhor që e konsiderojmë më të dobishmin

TIRANË- Kryedemokrati Sali Berisha ka garantuar aleatët e Partisë Demokratike se PD do të marrë pjesë në përcaktimin e sistemit zgjedhor në bashkëpunim me partnerët politikë. Në një deklaratë për media të mbajtur sot, Berisha tha se PD-ja synon që të zgjedhet modeli që konsiderohet më i dobishëm për procesin demokratik në Shqipëri.
Berisha theksoi se nga viti 1991 deri sot, Shqipëria ka përdorur sisteme të ndryshme zgjedhore, nga mazhoritar tek proporcional dhe pseudomazhoritar, deri te sistemi rajonal dhe se PD, së bashku me PS, ka pasur një rol kryesor në përcaktimin e tyre. Ai shtoi se në këtë moment PD do të sigurojë që vendimi për sistemin zgjedhor të merret në bashkëpunim dhe me konsensus me aleatët politikë, pa imponime të njëanshme.
"Më konkretisht, nga viti 1991 gjer sot, Shqipëria ka pasur sisteme të ndryshme për zgjedhjen e deputetëve nga mazhoritar tek proporcional dhe pseudomazhoritar. Së fundmi rajonal. Natyrisht nuk mund të them se PD nuk ka pasur rolin kryesor në këto përcaktime së bashku me PS që kanë qenë dy forcat politike kryesore. Por në këtë situatë, unë dua t’u garantoj për vullnetin e plotë të PD, të përcaktojmë së bashku atë sistem që ne si forca politike opozitare e konsiderojmë më të dobishmin. Pra, pa asnjë lloj pretendimi që ne do të qëndrojmë në përzgjedhjen tonë pa mirëkuptimin dhe ujdinë me ju. Le të bëjmë ne këtu një përzgjedhje të përbashkët. Ne kemi përfaqësuesit tanë në komisionin e reformës elektorale, të cilët do jenë avoketërit e propozimeve tona, të ujdisura, të rëna dakord që ne mendojmë se është sistemi më i përshtatshëm për zgjedhjet në Shqipëri.
Duke mos harruar kurrë një gjë, se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Të gjitha ata që mendojnë ndryshe, ose kanë mungesë të kulturës elektorale ligjore, se nuk është mëkat të mos e kesh, ose pastaj janë me dashje ose pa dashje avoketër të një farsë që realizon Edi Rama. Ju i dëgjoni sot se si akuzojnë popullin, si akuzojnë partitë. Nuk e ka fajin Edi Rama dhe regjimi, po e ka fajin opozita që nuk i frymëzon njerëzit si në Rumani dhe në Bullgari. Më duhet t’u them këtyre altoparlantëve të Edi Ramës, ose kriptoramistëve, se Rumania dhe Bullgaria janë vende të lira, se në Rumani dhe Bullgari nuk humbasin vendet e punës njerëzit nëse kanë bindje të ndryshme. Se Rumania dhe Bullgaria ka pasur raste që në një vit kanë zhvilluar dy ose tre palë zgjedhje dhe kanë ndryshuar qeverinë.
Kurse ky pasardhësi i Kristaq Ramës nuk e lëshon pushtetin. Shikoni se çfarë bën. Është kapur në flagrancë hajdut me tunelin e Llogarasë, ka marrë zëvendëskryeministren në Ankara, kanë bërë pazarin me 50 milionë euro si fillim dhe tani mashtron siç është paturpësisht se nuk ka ndodhur në botë të pezullohet ministri. Hajduti pezullohet dhe arrestohet kudo në botë. Hajduti i certifikuar pezullohet dhe arrestohet, burgoset kudo në botë. Qoftë ai ministër, qoftë kryeministër, qoftë president. Kjo është e vërteta dhe ky do të na mbushë mendjen ne se cenohet Kushtetuta. Njeriu që u garantoj unë ju, se ato 50 milionë, janë ndoshta një e 50-ta e atyre që ka vjedhur ajo. Dhe që i ka shpërdoruar me Edi Ramën të gjitha. Se ajo ka qenë këmisha e Edi Ramës në kuptimin figurativ. Se ai ua thoshte vetë atyre të tjerëve se vetëm kjo më kryen punë mua. Se kjo ia zbatonte të gjitha. Dhe tani ushtron terror mbi Gjykatën Kushtetuese që ta mbrojë me çdo kusht," tha Berisha.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd