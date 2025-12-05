Akuzohet për korrupsion zgjedhor/ GJKKO çon për gjykim dosjen e kryebashkiakut të Vaut të Dejës, Kristian Shkreli

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka vendosur të kalojë për gjykim dosjen ndaj kryetarit të Bashkisë së Vaut të Dejës, Kristian Shkreli, i cili akuzohet për “korrupsion aktiv në zgjedhje”.
Sipas hetimeve të SPAK, të kryera për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, nga përgjimet telefonike, vëzhgimet në terren dhe veprimet e tjera hetimore, është konstatuar se Shkreli dyshohet se është përfshirë në veprimtari të kundërligjshme gjatë fushatës.
SPAK bën me dije se, sipas provave të mbledhura, Shkreli dyshohet se ka ofruar të mira materiale dhe premtime për investime publike zgjedhësve në fshatin Stajkë, me qëllim sigurimin e votave në favor të Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë. Në kuadër të hetimit, është sekuestruar edhe aparati i tij celular.
Pasi ka finalizuar hetimet, Prokuroria e Posaçme ka dërguar dosjen në GJKKO për shqyrtim gjyqësor. Procedimi ndaj Shkrelit vijon ndërsa pritet caktimi i seancës së parë të gjykimit.
