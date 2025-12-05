Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Milan del nga Kupa e Italisë, Lazio dhe Bologna sigurojnë çerekfinalet. Ja përballjet?
Transmetuar më 05-12-2025, 11:29

ITALI – 5 Dhjetor 2025

Turneu i Kupës së Italisë zhvilloi mbrëmjen e së enjtes dy ndeshje vendimtare të fazës së 1/8-ave, të cilat sollën eliminimin e Milanit dhe kualifikimin e dy skuadrave në formë, Lazios dhe Bolognas.

Në stadiumin “Olimpico” të Romës, Lazio triumfoi 1-0 ndaj Milanit falë një goli të Mattia Zaccagni në minutën e 80-të. Bardhekaltërit të drejtuar nga Sarri arritën të marrin “hak” ndaj kuqezinjve, të cilët i kishin mundur pesë ditë më parë në Serie A. Këtë herë, Lazio i ndali rrugëtimin në Kupë Milanit dhe siguroi biletën për çerekfinalet.

Ndërkohë, në “Dall’Ara”, Bologna përmbysi 2-1 Parmën në një sfidë plot ritëm. Miqtë kaluan të parët në avantazh me Benedyczak, por më pas Rowe dhe Castro kthyen rezultatin dhe vulosën fitoren e vendasve. Me këtë sukses, Bologna bashkohet me Lazion në fazën çerekfinale.

Çiftet e konfirmuara të çerekfinaleve deri tani janë:

Juventus – Atalanta

Bologna – Lazio

Ndërkohë, priten sfidat e tjera që do të përcaktojnë çiftet:

Inter do të ndeshet me fituesin e Roma – Torino

Fituesi i Fiorentina – Como do të përballet me Napolin

Kupa e Italisë vijon të rezervojë surpriza, ndërsa emocionet pritet të rriten teksa turneu i afrohet fazave finale.

