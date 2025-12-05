Këmbësori humb jetën pasi u përplas me makinë nga e reja 24-vjeçe. Emrat

Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar paraditen e sotme, rreth orës 10:05, në aksin rrugor “Shkodër–Hani i Hotit”.
Sipas të dhënave zyrtare, një 24-vjeçare, Sara Selgjekaj, ka përplasur me automjet këmbësorin 81-vjeçar, Ragip Cenaj. Si pasojë e goditjes, i moshuari ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Drejtuesja e mjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë për veprime të mëtejshme hetimore.
Grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
