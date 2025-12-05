Zbulohen bisedat ‘sekrete’ të liderëve të BE. Macron e Merz: SHBA do të ‘shesin’ Ukrainën, Zelensky në rrezik!

Berlin-Paris/ Mediat më të rëndësishme europiane kanë publikuar sot një bisedë të zbardhur të disa liderve të BE dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, duke i hedhur “benzinë” zjarrit të ndezur lidhur me raportet me SHBA.
Der Spiegel, është burimi i parë i informacionit që ka bërë xhiron e shpejtë ndërkombëtare.
Katër vende do të bojkotojnë Eurovision 2026, pasi Izraeli u lejua të konkurrojë
Aty flitet për një conference call, të regjistruar, që duket se ka rënë në duart e gazetarëve.
Lideri i Francës Macron dhe ai i Gjermanisë Merz kanë qenë drastik lidhur me rolin e SHBA në negociatat për paqen duke deklaruar se SHBA mund të tradhtojë Ukrainën dhe duke përmendur edhe rrezikun për presidentin Zelensky.
Deri tani nuk ka ndonjë koment nga shtëpia e Bardhë por edhe liderët vetë, zyrat e tyre të shtypit kanë mohuar që citimet të jenë të plota e të sakta.
Artikulli i plotë "Der Spiegel":
Udhëheqësit evropianë të shteteve dhe qeverive duket se janë thellësisht mosbesues ndaj Shteteve të Bashkuara kur bëhet fjalë për negociatat e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës.
Sipas shënimeve të një telefonate konference të siguruara nga DER SPIEGEL, kancelari gjerman Friedrich Merz dhe presidenti francez Emmanuel Macron përdorën fjalë drastike në një bisedë me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe disa politikanë të tjerë të lartë evropianë për të paralajmëruar se SHBA-ja mund ta tradhtojë Ukrainën dhe Evropën.
“Ekziston mundësia që SHBA-ja ta tradhtojë Ukrainën në lidhje me territorin, pa qartësi mbi garancitë e sigurisë,” tha Macron, sipas shënimeve në anglisht të telefonatës që ka siguruar DER SPIEGEL.
Sipas tij, për Zelenskyy-n “ka një rrezik të madh”. Kërkesat e Rusisë për lëshime territoriale janë një nga pikat më delikate të negociatave.
Sipas shënimeve, Merz ka thënë se Zelenskyy duhet të jetë “shumë i kujdesshëm” ditët në vijim.
“Po luajnë lojëra si me ju, ashtu edhe me ne,” ka thënë Merz, me shumë gjasa duke iu referuar dy negociatorëve amerikanë: Steve Ëitkoff, një magnat i pasurive të paluajtshme, dhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump.
Këto dhe deklarata të tjera të riprodhuara në shënimet e bisedës ilustrojnë mosbesimin e thellë të evropianëve ndaj dy të besuarve të Trump-it.
Ndërsa evropianët kanë lavdëruar vazhdimisht nismën e re të paqes të Uashingtonit, dokumenti tregon se, përveç Merz dhe Macron, edhe pjesëmarrës të tjerë në telefonatë nuk u besojnë të dërguarve amerikanë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd