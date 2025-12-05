Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Arsenali nënshkruan me binjakët 16-vjeçarë, Edwin dhe Holger Quintero
Transmetuar më 05-12-2025, 09:21

Angli – Shumë vetë kanë ëndërruar të jenë në vendin e tyre. “Arsenali ka arritur një marrëveshje për të nënshkruar me vëllezërit binjakë Edwin dhe Holger Quintero, të cilët pritet të bashkohen me ekipin tonë në gusht 2027”, njoftoi klubi londinez në një deklaratë të enjten.

Të dy luajnë për Independiente del Valle, dy të rinjtë janë vetëm 16 vjeç dhe për këtë arsye do të vinë në Evropë sapo të mbushin 18 vjeç. Brenda skuadrës së Topçinjve, ata do të jenë në gjendje të mbështeten te bashkëkombësi i tyre Piero Hincapié, i lindur në të njëjtin rajon të Ekuadorit dhe i stërvitur në të njëjtin klub.

Edwin (1.73 m), një sulmues i krahut të djathtë, është pak më i gjatë se vëllai i tij Holger (1.72 m), i cili ka një profil më qendror si numër 10. Dy të rinjtë luajnë me ekipin U-17 të Ekuadorit, si dhe me ekipin U-20 të Independiente del Valle.

