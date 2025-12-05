Arsenali nënshkruan me binjakët 16-vjeçarë, Edwin dhe Holger Quintero

Angli – Shumë vetë kanë ëndërruar të jenë në vendin e tyre. “Arsenali ka arritur një marrëveshje për të nënshkruar me vëllezërit binjakë Edwin dhe Holger Quintero, të cilët pritet të bashkohen me ekipin tonë në gusht 2027”, njoftoi klubi londinez në një deklaratë të enjten.
Të dy luajnë për Independiente del Valle, dy të rinjtë janë vetëm 16 vjeç dhe për këtë arsye do të vinë në Evropë sapo të mbushin 18 vjeç. Brenda skuadrës së Topçinjve, ata do të jenë në gjendje të mbështeten te bashkëkombësi i tyre Piero Hincapié, i lindur në të njëjtin rajon të Ekuadorit dhe i stërvitur në të njëjtin klub.
Edwin (1.73 m), një sulmues i krahut të djathtë, është pak më i gjatë se vëllai i tij Holger (1.72 m), i cili ka një profil më qendror si numër 10. Dy të rinjtë luajnë me ekipin U-17 të Ekuadorit, si dhe me ekipin U-20 të Independiente del Valle.
Welcome to The Arsenal, Edwin & Holger Quintero ❤️The highly sought-after Ecuadorian duo have signed pre-contract agreements to join the Gunners from Independiente del Valle in 2027 👇— Arsenal (@Arsenal) December 4, 2025
