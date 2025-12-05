Tiranë – Finalizohet operacioni ‘Hunter’, zbulohet aktivitet i dyshuar në mbajtjen e sendeve të ndaluara

Policia e Tiranës ka përmbyllur operacionin e koduar “Hunter”, zhvilluar nga Komisariati nr. 1, me qëllim identifikimin dhe parandalimin e rasteve të mbajtjes së mjeteve të ndaluara dhe substancave të dyshuara.
Gjatë operacionit, në zonën e Mjull Bathores, shërbimet e Policisë kanë ndaluar dy shtetas që lëviznin me automjet. Gjatë kontrollit fizik, tek ta u gjetën mjete të ndryshme të papërshtatshme për mbajtje pa autorizim.
Njëri prej personave rezulton të ketë qenë më parë i përfshirë në çështje që lidhen me konflikte ndaj personit.
Kontrollet vijuan edhe në banesën e njërit prej tyre, ku u sekuestruan sende të tjera të këtij lloji, si dhe një sasi e vogël materiali të dyshuar, të cilat u morën nga Policia për procedurë.
Burime zyrtare bënë të ditur se dy personat e shoqëruar janë identifikuar si Ilir Dushku, 29 vjeç, dhe Bjorli Xhabrahimi, 22 vjeç, të dy banues në Tiranë.
Materialet i janë referuar Prokurorisë së Tiranës, e cila po ndjek verifikimet sipas procedurave ligjore. /noa.al
