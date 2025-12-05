Qeveria do ngrejë 20 qendra të reja për emigrantët deri në vitin 2028: tre qarqe që do bëhen pikat kryesore të pritjes

Tiranë- Shqipëria pritet të ngrejë 20 qendra pritëse për emigrantët gjatë dy viteve të ardhshme, sipas Planit Kombëtar të Kontigjencës 2026–2028, i miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Konsultativ të AMVV. Qendrat do të shërbejnë për personat që kalojnë territorin shqiptar nga Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani dhe Gaza.
Strukturat e reja do të vendosen në tre qarqe kryesore: Korçë, Gjirokastër dhe Vlorë, me kapacitete që variojnë nga 100 deri në 410 shtretër. Plani synon shfrytëzimin e hapësirave publike ekzistuese, objekteve të braktisura dhe truallit të lirë, me qëllim rritjen e kapaciteteve të reagimit në rast fluksesh të papritura.
Në qarkun e Korçës, janë identifikuar të paktën 10 pika akomodimi, duke përfshirë Floqin (ish-TAP), Bilishti, Bitincka, Kolonja, depozitat e ish-Rezervave Shtetërore në Lozhan, si dhe tre hapësira në Pustec.
Në Gjirokastër, strukturat më të rëndësishme do të bazohen në ish-Rezervat Shtetërore, me pika në Memaliaj dhe Përmet, të afta të akomodojnë mbi 100 persona.
Ndërsa në Vlorë, hapësirat kryesore përfshijnë konviktet e “Qytezës së Studentit”, objektet e Shkollës Industriale, Pallatin e Sportit “Flamurtari”, Shkollën e Marinës dhe disa struktura në Novoselë, Selenicë, Delvinë, Himarë dhe Konispol.
