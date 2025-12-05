Putin në Indi: NATO është një kërcënim!

Udhëheqësi rus gjatë vizitës në New Delhi thotë se gjëja e rëndësishme nuk është të fitosh luftën, por të mbrosh vlerat. "Mendoj se është shumë herët për të bërë një vlerësim të jetës sime. Kam ende shumë punë për të bërë."
New Delhi- Vladimir Putin e rendit çlirimin e Donbasit dhe Novorossijës si përparësinë kryesore të detyrave të tij. "Gjithçka varet nga kjo: ose i çlirojmë këto zona me forcë, ose trupat ukrainase do të largohen dhe do të ndalojnë së luftuari."
Duke folur për India Today, presidenti rus la ende hapësirë të mjaftueshme për paqartësi mbi çështjen e territoreve që ai pretendon, e cila mbetet qendrore për çdo negociatë të mundshme paqeje.
Intervista u transmetua njëkohësisht në Nju Delhi dhe Moskë, një gjest mirësjelljeje ndaj një aleati gjithnjë e më të rëndësishëm, duke simbolizuar pothuajse një marrëdhënie barazie. Është vizita e parë e Putinit në Indi që nga shpërthimi i luftës në Ukrainë, duke çimentuar një marrëdhënie që ka qenë e tendosur gjatë katër viteve të fundit, me Kryeministrin Modi që fillimisht kritikoi vendimin për të sulmuar Kievin. Megjithatë, marrëdhënia është përmirësuar kryesisht falë blerjes së naftës ruse me zbritje, e cila ka qenë një shpëtimtare për të dy vendet dhe ka ndihmuar Kremlinin të mbajë ekonominë e saj mbi ujë.
Rusia dhe India kanë nevojë për njëra-tjetrën, siç është vendosur që në vitin 1971, kur u nënshkrua një traktat bashkëpunimi ekonomik dhe ushtarak që i mbijetoi rënies së Bashkimit Sovjetik. Në kohën kur mbërriti ndryshimi euroaziatik i Putinit në vitin 2012, farat e një mirëkuptimi strategjik ishin mbjellë prej kohësh, bazuar në një interes të përbashkët për stabilizimin e situatës në Azinë Qendrore dhe Afganistan. Edhe para naftës, India ka qenë gjithmonë blerësi më i madh i armëve të Rusisë.
Modi është i prirur të përsërisë rëndësinë e qëndrimit të tij për "autonomi strategjike" , i cili sigurisht nuk ka ndryshuar pas presionit të Donald Trump-it që lëron, por nuk kafshon.
Ambasadorët e Francës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar publikuan një letër në gazetën kryesore të vendit, duke argumentuar se "Putini po pretendon se dëshiron paqe". Por përpjekjet diplomatike për të zbutur qëndrimin e prezantuesit me qeverinë e Nju Delhit nuk duket se kanë dhënë rezultate të rëndësishme, të paktën duke gjykuar nga përmbajtja e intervistës.
"Jam absolutisht i sigurt se Trump dëshiron sinqerisht të sjellë paqe në Ukrainë dhe të shpëtojë jetë. Ne të gjithë duhet të angazhohemi në dialog dhe të marrim pjesë në këtë përpjekje, në vend që ta pengojmë atë.
Por ka edhe interesa ekonomike dhe politike në lojë: për momentin, gjetja e një zgjidhjeje për këtë konflikt është një detyrë e vështirë." Situata aktuale më urgjente mund të përmblidhet në këtë fjali. Por është interesante të vëzhgosh mënyrën dhe botën e përmbysur me të cilën Putini rindërton ngjarjet në dobi të njërit prej aleatëve të tij kryesorë. "Operacioni ynë Special Ushtarak nuk është fillimi i luftës, por më tepër një përpjekje për t’i dhënë fund një lufte që Perëndimi e ndezi duke përdorur nacionalistët ukrainas. Kjo është ajo që ndodhi dhe është zemra e problemit."
Jemi kthyer në të tashmen, te çështja e garancive të mundshme. "Ukraina mendon se mund të fitojë diçka nga anëtarësimi në NATO", thotë Putin. "Por kjo kërcënon sigurinë tonë. Le të gjejmë një mënyrë për t’ju garantuar pa rrezikuar veten. Rusia nuk po kërkon asgjë të jashtëzakonshme, vetëm respekt për premtimin që na u bë në vitet 1990 për të mos e zgjeruar NATO-n në Lindje". Ai pohon se për të, gjëja e rëndësishme nuk është fitorja, "por mbrojtja e interesave tona, vlerave tona tradicionale dhe njerëzve tanë që jetojnë atje".
Po, por deri në çfarë mase? Ky mbetet problemi kryesor. Nuk është vetëm Donbasi, me sa duket. Do të ishte e mençur të biem dakord për konceptin e "Rusisë së Re". Sepse ky term mund t’i referohet katër provincave ukrainase të aneksuara në referendumin e shtatorit 2022. Por edhe diçka më shumë, një sipërfaqe deri në një të tretën e Ukrainës moderne.
"Mbaj mend që, duke përdorur terminologjinë e epokës cariste, Novorossiya nënkuptonte Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Kherson, Nikolaev, Odessa. Territore që iu transferuan Ukrainës në vitet 1920 nga qeveria sovjetike. Pse e bënë këtë, Zoti e di." Kjo fjali nuk vjen nga intervista indiane, por nga arkivat. Vladimir Putin, Linjë e Drejtpërdrejtë, Prill 2014./Corriere della Sera
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd