Branko: Shenjat më me fat të ditës, renditja për të premten 5 dhjetor 2025
Transmetuar më 05-12-2025, 08:22

Ja renditja e 12 shenjave nga më me fat tek më pak me fat për ditën e premte, 5 dhjetor 2025, sipas Brankos.

1. Dashi

Dita më e favorshme për energji, vendosmëri dhe hapa të guximshëm. Hëna në shenjën tuaj ju jep forcë për të nisur projekte, për të bërë lëvizje të rëndësishme dhe për të fituar vëmendje pozitive. Edhe surprizat e bukura janë në plan.

2. Luani

Shumë shanse për sukses profesional dhe vëmendje pozitive. Jeni të dukshëm, karizmatikë dhe gati për të marrë atë që meritoni. Projektet marrin drejtim të mbarë dhe marrëdhëniet ju favorizojnë.

3. Shigjetari

Ditë me optimizëm të lartë, hapje mendore dhe mundësi për projekte të reja. Ide të reja, kontakte të dobishme dhe mundësi nga jashtë. Humori i mirë ju hap dyer.

Shenjat me fat të moderuar

4. Peshorja

Dita sjell harmoni, marrëveshje dhe bashkëpunim. Në punë, puna në grup jep rezultate të mira. Në dashuri ka qetësi dhe afrim.

5. Binjakët

Komunikimi është arma juaj. Dita është e shkëlqyer për takime, biseda të rëndësishme dhe negociata. Një takim i këndshëm mund të ndryshojë ditën.

6. Ujori

Kreativitet dhe ide të reja. Miku ose rrethi shoqëror mund t’ju japë një shtysë të vlefshme. Zgjidhje origjinale në punë.

Shenjat neutrale

7. Virgjëresha

Dita është produktive, por kërkon fokus dhe organizim. Mund të arrini shumë duke punuar me qetësi dhe metodë. Në dashuri ka sinqeritet dhe qartësi.

8. Bricjapi

Ambicia është e lartë dhe puna ecën, por dita kërkon përqendrim. Mund të merrni vlerësim, por ritmi është më i ngadaltë se zakonisht. Kërkohet kujdes për energjinë fizike.

9. Peshqit

Intuita është e fortë dhe dita është e mirë për krijimtari, por mund të ketë pak shpërqendrim. Duhen vendime të qeta dhe lidhje me realitetin.

Shenjat më pak të favorizuara

10. Gaforrja

Dita përqendrohet tek familja dhe emocionet, por mund të ndiheni më të ngarkuar se zakonisht. Në punë kërkohet kujdes me detajet dhe shmangie e stresit.

11. Demi

Ditë e qetë, por jo shumë dinamike. Financat kërkojnë vëmendje dhe debatet duhen shmangur. Disa çështje kërkojnë durim.

12. Akrepi

Jo ditë e keqe, por intensive dhe e ngarkuar emocionalisht. Ka nevojë për analiza, vendime dhe përballje që mund të lodhin. Në dashuri kërkohet qetësi. /noa.al

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

