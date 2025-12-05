Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Moti i keq në Greqi, shtëpi të përmbytura e njerëz të bllokuar në disa zona. Mbyllet autostrada Athinë-Korint
Transmetuar më 05-12-2025, 08:14

Greqia është përfshirë nga moti i keq. Zona të ndryshme janë përballur me përmbytje masive si pasojë e goditjes nga stuhia dhe rrebesheve të shiut. Shtëpi të përmbytura, njerëz të bllokuar janë pamjet që shfaqen nga Greqia orët e fundit.

Rrugët janë kthyer në lumenj, ndërsa disa fshatra janë në gjendje kaotike, me baltë , gurë e mbeturina të grumbulluar nga reshjet e dendura të shiut.

Ekipet zjarrfikëse, ekipet e emergjencës janë vendosur në gatishmëri për t’i ardhur në ndihmë qytetarëve.

