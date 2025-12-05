Horoskopi i Paolo Fox, e premte 5 dhjetor 2025: të gjitha shenjat

Lexo horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të sjellin yjet: parashikimet astrologjike të sotme, e premte 5 dhjetor 2025 për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Vazhdon ky moment force që të shoqëron me plot 3 planetë në favor, të cilët zbusin Jupiterin e vështirë. Të kuptohemi: nuk është se kjo periudhë është krejt e lehtë për t’u përballuar; lodhja mbetet, ka pasur edhe zhgënjime në dy muajt e fundit, projekte dhe plane që kanë pasur nevojë për rishikim. Por duket qartë që shumë shpejt do të heqësh një peshë nga vetja dhe deri më 15 do të duhet t’i bësh të qarta ankesat ose kërkesat e tua, si në dashuri ashtu edhe në punë. Forma fizike përmirësohet…
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Ky qiell sjell guxim. Je në një fazë ku mund të bësh zgjedhje të rëndësishme ose të përcaktosh çfarë dëshiron deri më 15… fakti që ndien nevojën të sqarosh ose të kërkosh diçka tregon se rruga jote po ndryshon. Përfito nga kjo vullnet. Herë pas here e ndjen peshën e përgjegjësive, ke përballuar programe të lodhshme… por ke qenë ti ai që i ka pranuar.
—
Demi
Është e mundshme që këto ditë të mbeten paksa të tensionuara për shkak të disa çështjeve ligjore, financiare ose teknike që të kanë prekur prej disa muajsh. Dhe nëse punon larg partnerit apo ka distancë në dashuri (nëntori ka qenë i rëndë) tani pjesa më e madhe e sfidave duket e kapërcyer; shpenzime të tepërta, ka pasur një prishje, ndoshta ke pasur probleme teknike në zyrë ose çështje personale lidhur me dokumentet për t’u zgjidhur, lëvizje të bëra ose për t’u bërë. Por sa më shumë t’i afrohemi mesit të dhjetorit, aq më mirë do të shkojë. Ndërkohë, kjo ditë të lejon të flasësh për dashurinë në mënyrë të vetëdijshme dhe të këndshme.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Ajo që ka rëndësi sot është të fillosh të ndjesh një ndryshim të vogël, por konkret të tendencës. Edhe në dashuri kthehet qartësia që ndoshta ka munguar së fundmi. Nëse ende ndihesh nën presion, është normale: je në një fazë “rregullimi”. Ajo që tani duket pa lidhje, shumë shpejt do të sqarohet. Mund të ndërtohet një strukturë më e qëndrueshme për të ardhmen.
—
Binjakët
Nuk duhet të lejojmë që kundërshtitë planetare të të errësojnë. Fatmirësisht je një person shumë i lirë dhe me sens humori, dhe e di që përmes aftësisë për të marrë gjërat me autoironi mund të zhbllokosh shumë situata në jetën tënde. Nuk po them që duhet të qeshësh gjithë ditën, por të paktën merre me qetësi këtë periudhë që sjell mendime të dyta herë pas here. Në mbrëmje megjithatë shkon më mirë.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Kundërshtitë që po përjeton nuk duan të të bllokojnë, por të të detyrojnë të zgjedhësh rrugë të ndryshme nga e kaluara. Ke një mendje të shpejtë, ndonjëherë tepër të shpejtë: kjo ngadalësim të ndihmon të shohësh çfarë vërtet meriton energjinë tënde. Forca jote është lehtësia — që nuk është sipërfaqësi, por aftësi për t’u distancuar nga ajo që është e ngarkuar. Sot mund të kuptosh se ajo që kishe frikë nuk është aq serioze. Përdore këtë qartësi për të ecur më mirë përpara.
—
Gaforrja
Yjet janë në krahun tënd për sa i përket ndjenjave. Duke hedhur sytë pas, kujtoj një nëntor ku Venusi i favorshëm ka konfirmuar disa lidhje, prandaj nuk duhet vënë asgjë në diskutim. E vetmja gjë që të kërkoj, duke qenë se je lodhur së fundmi dhe ka pasur stuhi emocionale, është të fillosh të mendosh për festat që po afrohen si një periudhë pushimi, reflektimi dhe rikuperimi. Edhe mendja ka nevojë për pushim.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Ti i përjeton ndjenjat thellë, dhe për këtë arsye lodhja e muajve të fundit është ndier më shumë se zakonisht. Ky qiell të fton të gjesh veten përmes qetësisë: mos mendo se gjithçka po shkon keq, por ki kujdes me njerëzit që të shkaktojnë dhimbje. Ndonjëherë të duket sikur e njeh dashurinë vetëm kur vuan. Në dashuri po ndërton diçka të qëndrueshme, dhe stabiliteti kërkon edhe më shumë kujdes për veten.
—
Luani
Kjo e premte konfirmon atë që kam thënë: këto yje shpërblejnë të guximshmit. E di që je njeri i veprimit dhe sfidës. Me këtë horoskop jo vetëm që mund të fitosh avantazhe, por projekte të vjetra mund të rigjallërohen me sukses. Një program i lindur në pranverë në mënyrë eksperimentale tani është gati për t’u konfirmuar. Edhe marrëdhëniet favorizohen: kush është vetëm të shikojë përreth.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Forca që ndien nuk është iluzion: je vërtet në një moment ku mund të rikuperosh terren dhe të vulosësh dëshirat e muajve të fundit. Pika kryesore është guximi për të besuar tek vetja. Ti je shpesh i rreptë me veten. Sot qielli të shtyn të bësh më shumë, por me objektiva të saktë. Të qenit selektiv do të thotë të ndërtosh sukses.
—
Virgjëresha
Është paksa e ndërlikuar të bëhet një përmbledhje e situatës. E përsëris, por është e vërtetë që pamja astrologjike tregon momente nervozizmi krejt të përkohshme. Mund ta interpretojmë si një pritje: sikur të ishe në pritje të përgjigjeve, të mbarimit të një kontrate, të rinovimit të një marrëveshjeje. Po, jo gjithçka është e lehtë dhe jo gjithçka mund të bëhet tani: ky është kufiri. Nuk është horoskop i komplikuar, dhe unë gjithmonë them: mos besoni, por verifikoni. Yjet tregojnë vetëm vonesa.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Mendja po punon shumë më shumë se duhet, dhe kjo krijon atë irritim të lehtë që e ndjen gjatë ditës. Qielli të kërkon një pushim, qoftë edhe të shkurtër, për të kuptuar çfarë do të mund të bësh nga data 15, kur planetët e tensionuar kthehen në favor. Ke nevojë për qartësi, jo për nxitim. Sot mund të shohësh që vonesat në fakt po të mbrojnë: diçka po piqet në prapaskenë.
—
Peshorja
Ditë paksa nën tonin e duhur, hyrje për një fundjavë ku duhet shmangur çdo provokim. Është e rëndësishme të kujtojmë që Peshorja do situata të qëndrueshme: qoftë martesa, qoftë puna e sigurt. Por pastaj mund të mërzitesh nëse gjërat përsëriten shumë. Kujdes: me këtë qiell, në ditët e ardhshme mund të zbulohet një anë tjetër e një ndjenje. Tërheqje ndaj Shigjetarit e Luanit, por vështirësi me Dashin.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
A ndihesh gati për veprim? Mund të ketë ardhur një propozim që realizohet deri në shkurt. Mendimet për të kaluarën mund të të rëndojnë. Sot qielli të thotë të mos reagosh me impuls: duhet kohë për zgjedhje fituese. Takimet e reja janë stimulante, por duhen menaxhuar me kujdes, sidomos nëse i krahason gjithnjë me të shkuarën. Para vendimeve, këshillohu me dikë me përvojë.
—
Akrepi
Asnjëherë si tani bota nuk është në duart e tua, por pikërisht për këtë duhet shmangur vetëshkatërrimi. Është e rëndësishme të besosh tek vetja dhe të përpiqesh të kuptosh të tjerët. Kur nuk arrin të krijosh marrëdhënie të mira me njerëzit rrotull, ose kur ka përçarje, ti prirash të presësh lidhjet menjëherë. Nuk është momenti. Sidomos me persona që kanë ndikim në jetën tënde. Kërkimi i konfliktit është i rrezikshëm. Diplomacia është e këshillueshme. Dita është interesante për takime.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Forca tani është e madhe, por mund të bëhet armë e dyfishtë nëse nuk përdoret mirë. Jupiteri mbetet në favor, prandaj projektet ekzistojnë. Sot qielli të fton të kthesh vendosmërinë në veprim konkret. Mund të fitosh sfida edhe falë diplomacisë. Je shenjë që ndjen gjithçka fort dhe për këtë reagimet ndonjëherë janë të tepruara. Ka hapësira të reja për t’u kërkuar dhe konfirmuar. Në dashuri dhe punë zgjidh strategjinë, jo betejën.
—
Shigjetari
Pozitivitet në këtë qiell. Janë avantazhe të dukshme: të kesh një horoskop kaq të favorshëm nuk është e zakonshme. Është horoskop zgjidhjesh për ata që kanë mbetur pezull në fillim të vitit 2025. Venusi është në shenjë! Me këtë qiell jo vetëm që mund të rizgjohen gjëra të mira, por në ndjenja beqarët do të shikojnë përreth.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Është një nga ato ditë kur situata astrologjike rikthehet në drejtimin e duhur. Je duke rimarrë veten: po rilind. Qielli të nxit të lëvizësh, të rrezikosh, të besosh në intuitë, sepse tani je i fortë. Edhe dashuria troket: mos e injoro një takim. Nëse ndien një shtysë, ndiqe: je duke kërkuar veten tënde të vërtetë.
—
Bricjapi
Edhe pse faza më e mirë e dhjetorit nis më 15, tani duhet të përgatitesh dhe të luftosh për maksimumin. Dita është paksa nën ton. Edhe fundjava duket me tensione dhe debate. Por e rëndësishme është të shikosh të ardhmen me optimizëm, sepse në fund bie në këmbë. Mund të firmosësh një marrëveshje ose të mendosh projekt që do të ndërtohet gjatë muajve në vijim. 2026 do të jetë vit shumë i rëndësishëm.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Lodhja që ndien tani është maja e një periudhe shumë të ngarkuar. Je afër një kthese të madhe, por duhet të kapërcesh disa pengesa — më tepër emocionale se reale. Ke besim në aftësitë e tua, por disa njerëz sërish të vënë në provë. Je duke hyrë në fazë vendimtare ku gjithçka që ke mbjellë do të japë fryt. Mos u dorëzo tani.
—
Ujori
Kjo fundjavë duhet t’i hapë vend dashurisë, jo vetëm sepse Venusi është kthyer pozitiv pas hijes së nëntorit, por edhe sepse zemra ka nevojë për një ndjenjë të mirë. Ujori shpesh nuk jepet emocionalisht nga frika se mos humbet lirinë. Por nëse ia vlen, deri të dielën duhet të afrohesh me personin që tani është ose mund të bëhet i rëndësishëm.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Ndjenjat e tua janë të sakta, por ekziston frika e ndërlidhjes së tepërt. Ti do të fluturosh, por çdo fluturim ka nevojë për një bazë. Nëse sot ndjen një emocion të ri, mos u tërhiq. Je në një fazë të madhe evolucioni emocional: ajo që ndërt
Peshqit
Periudhë me kontraste: ka mundësi profesionale dhe vëmendje ndaj teje, por njëkohësisht ndihesh i detyruar ose i pakënaqur. Roli yt është rritur dhe kjo sjell përgjegjësi më të mëdha. Mos hezito të kërkosh çfarë të takon dhe shijoje fundjavën që favorizon dashurinë.
REFLEKSIONE DHE NJË THELLIM MBI QIELLIN E SOTËM:
Je mes mirënjohjes dhe pakënaqësisë. Po rritesh, dhe kjo sjell kërkesë për më shumë thellësi në çdo gjë që bën. Venusi ka sjellë pak tension në çift, por është vetëm një provë. Shumë Peshq gjejnë ekuilibër përmes artit, muzikës ose besimit. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd