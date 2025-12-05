Kualifikimi i Izraelit për Eurovision 2026, duke bërë që disa vende të tërhiqen

Konfirmimi i së enjtes i pjesëmarrjes së Izraelit në Festivalin e Këngës Eurovision 2026 shkaktoi reagime të menjëhershme, me shumë transmetues kombëtarë që njoftuan tërheqjen e tyre nga konkursi.
Gjatë Asamblesë së Përgjithshme të Unionit Evropian të Transmetimeve në Gjenevë, shumica e anëtarëve votuan për të lejuar transmetuesin izraelit KAN të garojë në konkursin e vitit të ardhshëm, i cili është planifikuar të mbahet në Vjenë të Austrisë.
Pas vendimit, Spanja njoftoi se nuk do të merrte pjesë në Eurovision 2026, as nuk do ta transmetonte konkursin, duke përmendur ndërhyrjen politike dhe përdorimin e konkursit nga Izraeli për “qëllime politike”.
“Situata në Gaza, pavarësisht armëpushimit dhe miratimit të procesit të paqes, si dhe përdorimit të konkursit nga Izraeli për qëllime politike, po e bën gjithnjë e më të vështirë mbajtjen e Eurovision si një ngjarje kulturore neutrale”, tha Sekretari i Përgjithshëm i RTVE, Alfonso Morales, në një deklaratë.
Transmetuesi holandez AVROTROS konfirmoi në mënyrë të ngjashme tërheqjen e tij, duke deklaruar se pjesëmarrja e Izraelit, së bashku me situatën humanitare në Gaza dhe kufizimet e lirisë së shtypit, bien ndesh me vlerat thelbësore të organizatës, sipas një deklarate.
RTE e Irlandës deklaroi gjithashtu se nuk do të merrte pjesë ose nuk do ta transmetonte konkursin, duke përmendur krizën humanitare të vazhdueshme në Gaza dhe sulmet e synuara ndaj gazetarëve si të papajtueshme me parimet e transmetuesit.
“RTE mendon se pjesëmarrja e Irlandës mbetet e paarsyeshme duke pasur parasysh humbjen e tmerrshme të jetëve në Gaza dhe krizën humanitare atje e cila vazhdon të vërë në rrezik jetën e kaq shumë civilëve”, thuhet në deklaratë.
RTV Slovenia gjithashtu nuk do të marrë pjesë në konkurs, sipas Kryetares Natalija Gorscak. “Mesazhi ynë është: ne nuk do të marrim pjesë në Festivalin Evropian të Muzikës nëse Izraeli është atje. Në emër të 20,000 fëmijëve që vdiqën në Gaza”, tha ajo.
Transmetuesi flamand i Belgjikës, VRT, njoftoi se do të transmetojë Eurovision 2026, ndërsa RTBF frëngjishtfolëse e Belgjikës, e cila pritet të dërgojë një konkurrent në Eurovisionin e këtij viti, ende nuk e ka njoftuar qëndrimin e saj.
Bordi i drejtorëve të RUV, transmetuesit kombëtar të Islandës, tha se do të diskutojë nëse do të marrë pjesë në Eurovision në dritën e përfshirjes së Izraelit.
