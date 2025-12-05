Aksident në autostradën Durrës-Tiranë. Makina përplaset me bordurën dhe merr flakë

5 Dhjetor, 2025
Një aksident ka ndodhur në autostradën Durrës-Tiranë, në zonën e Kasharit.
Shoferi i një automjeti dyshohet se ka humbur kontrollin dhe është përplasur me bordurat anësore të rrugës.
Aksidenti ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të premteje dhe nga përplasja e fortë mjeti ka shpërthyer në flakë, ndaj është kërkuar edhe ndihma e zjarrfikësve.
Ende nuk bëhet e ditur nëse ka apo jo persona të lënduar.
