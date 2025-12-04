Salianji: Kunata e Ballukut, një nga gjyqtaret që më dënoi me burg

Në emisionin “Opinion”, Ervin Salianji i ka kthyer përgjigje akuzave se ka hapur “një front të dytë” në Partinë Demokratike teksa në fokus është skandali për çështjen ndaj Belinda Ballukut. Ai tha se analizën në PD një ditë pasi zv/kryeministrja u mor e pandehur e ka shpallur partia.
“Cili është ndryshimi mes foltoreve që po bëhet atje dhe takimeve që po bëjmë ne. Analizën në PD nuk e kam shpallur unë një ditë pas kësaj, e ka shpallur partia. Ky ka qenë momenti që e kam nisur edhe unë këtë diskutim. Nuk e kam nisur në kulmin e skandalit. Takimet kanë nisur tre javë më vonë”, tha Salianji.
Madje ai bëri me dije se kunata e Ballukut ka qenë një ndër gjyqtarët që e ka dënuar me burg.
“Po të jetë për këtë logjikë unë mund të kem një arsye shtesë. E dini ju që kunata e kësaj zonjës më ka dënuar me burg apo jo? Ja po ta them unë. Një prej gjyqtareve që më ka dënuar mua dhe që kam bërë 9 muaj e kusur burg ka qenë kunata e Belinda Ballukut. Mos e çojmë këtë në ekstreme se pastaj janë budallallëqe me okë”, tha Salianji.
Ai theksoi se Partia Demokratike nuk reagoi në mënyrën e duhur.
“Kontributi i PD-së dhe i çdo partie në opozitë është denoncimi padiskutim, ndërtimi i alternativës, por edhe një element tjetër. nuk jemi për të duartrokitur nga çfarë punë bën SPAK, por për të përfituar politikisht dhe të jemi aty si garant i interesit publik për të përfituar nga skandalet e qeverisë. Iku Veliaj, iku Balluku, iku Beqaj, iku Tahiri. Çfarë kemi kapitalizuar nga këto? Epo unë ti them këto gjëra”, tha Salianji.
Sipas tij, PD-ja duhet të motivojë strukturat dhe të kthejë meritat në parti./ TvKlan.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd