Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Salianji: ‘PD nuk dëgjon anëtarët! Ata kërkojnë protesta, bën foltore!’
Transmetuar më 04-12-2025, 22:03

Në emisionin “Opinion” ish-deputeti Ervin Salinji thotë se PD ka nevojë për një riorganizim, duke theksuar se deri më tani partia më e madhe opozitare në vend nuk është në rrugën e duhur.

Salianji tha PD nuk po u ofron anëtarësisë meritokraci dhe nuk po i dëgjon kërkesat e tyre.

“Kemi takim me demorkatët për të përfaqësuar shqetësimet e tyre. Ripërtëritja e PD, PD sot është zgjuar. Dje kanë nxjerrë udhëzimi për analizën e humbjes së zgjedhjeve. Nuk e them dot që foltorja para parlamentit është më e mira, jo. Shumë thonin pse shkoni në parlament. PD zyrtare tha do shkojmë në parlament të marrin të gjitha hapësirat. Tani mban foltore se nuk kemi hapësira në parkam ent, o lërë parlamenti dhe bëj këtë. Kjo nuk është një lëvizje e imja, aty është Alimehmeti janë të gjithë njerëzit më të votuar. Ne jemi nisur për të dëgjuar shqetësimet e demokratëve. Të prodhojmë një dokument e të themi ja këto janë shqetësimet e demokratëve.” Pakënaqësia me PD është se nuk po dëgjon në mënyrën e duhur zërin e anëtarësisë dhe nuk po i përshtatet nevojave për ndryshim. Anëtarësia e PD kërkon revolt ne bëjmë foltore. Kërkojnë analizë ne duam ti bindim se zgjedhjet janë të vjedhura.”-tha Salianji.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...