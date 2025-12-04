Salianji ‘thumbon’ Berishën: Rama nuk rrëzojet me muzikë poshtë zyrës

Ish-deputeti i PD, Ervin Salianji ka folur në emisionin “Opinion” në lidhje me turin e takime që ka nisur në të gjithë Shqipërinë.
Teksa tregoi pse ka nisur këtë tur takimesh, Salianji thumboi kryedemorkatin, Sali Berisha duke thënë se Edi Rama nuk largohet nga detyra e kryeministrit me fjalime dhe muzikë poshtë zyrës, duke iu referuar foltoreve të së hënës të PD.
“PD nuk është në gjendje e saj më të mirë. Ka ndodhur disa ngjarje që për mua janë shqetësues. Ka ndodhur një super skandal siç është marrja e pandehur e Belinda Ballukut dhe reagimi apatik. PD është në apati. Në nuk jemi një zyrë vetëm e denoncimit. Ka një moral politik, apo jo? Shqetësimi është se nuk ka një reagim ashtu siç duhet. Duhet të shkulej vendi për këtë rastë, i madh dhe i vogël. Jemi në kushtet kur PD nuk ka fuqi reaguese. Fakti është që unë kam kërkuar në kryesi ditën që u mor e pandehur Balluku, të nesërme PD vendosi të bëjë analizën e humbjes së zgjedhjeve. Unë kam kërkuar të protestojmë sot. U fol kur e kërkova unë protestën, pasi e kërkova u diskutua protesta. Ka qenë zvënedëskyreministër Meta ka dhënë dorëheqjen për një akuzë për 700 mijë euro por nuk e ndaloi opozitën e mbani mend 21 janarit. Po them që në nuk jemi në rrugën e duhur. Humbi në 5 bashki PD në zgjedhjet e pjesshme, kandidatët e mbështetur nga ne në 5 bashki as për një mandat deputeti. A ka këtu një shqetësim te demokratët si e shoh unë. Pse demokratët nuk shkojnë të votojnë? Rama ka nxjerr në Vlorë 15 votues, po votuesit tanë ku janë. Ne nuk reaguam në mënyrën e duhur. Këtu ka rënë e gjithë grehina shtetërore, kemi institucione dhe kemi gjithçka dhe këtu vendoset gjithçka me telefon. Edi Rama duhet të japë dorëheqjen. Berisha kërkon dorëheqjen e Ramës, duke folur e duke vënë muzikë para Ramës. Unë kam fituar në çdo zonë që kam qenë. Në çdo mbledhje, kam dalë në mbledhjen e parë e kam thënë se duhet protestë. Popullit i vodhën zgjedhjet a dihet të protestojnë. Nëse nuk kemi fuqi e nuk e kemi bërë është problemi jonë. Unë nuk jam te ata që të them gjithë kohën qn vodhën e të vij të qaj këtu tek ju. Narrativa që ka sot PD që thotë se Rama nuk mundet me zgjedhje është demotivuese për qytetarët. Duke qenë se unë në kryesi kam qenë zë i rrallë, kam menduar t’i pyes njëherë këta njerëz që janë më të votuarit. Lista e PD e ka shfryrë të gjithë entuziazmin edhe ardhja e LaCivita. U bënë primarët u vendos që kandidatët për primarët do të dilnin nga primaret. U zgjidh deputet ai që doli i pari në Tiranë, në Kukës, Elbasan, jo. O vendosim kriter votën ose vendosim përgjegjësin e atij që vendos. Demotivohet struktura kur ne themi një gjë e bëjmë gjë tjetër, a ka mundësi që një parti politike të mos takojë 7 muaj qytetarët. Keni parë që të bëhjnë një takim në Durrës pas zgjedhjeve, asnjë takim. A ka një hierarki partia, Sali Berisha do bëj punën e vet se kam me Berishën. Unë e kam me parimin se parimi është më i rëndësishëm se sa emrat. Pse PD doli tani në foltore pasi piva kafe unë, e ka vendosur në lëvizje. Këto takime kanë prodhuar energjizim.”-tha Salianji.
