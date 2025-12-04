Salianji flet për Berishën: ‘Listat e 11 majit zbehën entuziazmin’!

Anëtari i Kryesisë së PD, Ervin Salianji kritikoi drejtuesit e opozitës se 7 muaj pas zgjedhjeve nuk kishin zhvilluar asnjë takim me strukturat lokale.
Në një intervistë në “Opinion”, Salianji tha se kryetari i PD, Sali Berisha është në punën dhe detyrën e tij, por hierarkia e saj nuk funksionon. Listat e 11 majit tha ai zbehën entuziazmin e krijuar në radhët e demokratëve pas ardhjes së Chris LaCivita.
Ervin Salianji: Kam reaguar nga burgu për listat e mbyllura. Lista e PD “shfryu” entuziazmin që solli ardhja e LaCivita. Ata që fituan primaret nuk u vendosën as në listë të hapur as të mbyllur. Cili ka qenë kriteri, ai që rri më shumë në kafe? Aleancat kush i vendosi?
Demotivohet struktura kur themi një gjë pastaj një gjë tjetër. Sot do i them hapur. A ka parti që nuk takon strukturat pas 7 muajsh nga zgjedhjet? Në Durrës 7 muaj pas zgjedhjeve, asnjë takim i vetëm. Sali Berisha është në punën e vet, bën detyrën e vet, por a ka hierarki partia? Pse PD doli në terren pasi piva kafe unë? PD u “zgjua”. Nxorën udhëzimin si do të analizohet 11 maji. Ka sjellë disa pozitive kjo dalja ime.
