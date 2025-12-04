I mori jetën gruas një ditë më parë, shqiptari Nazif Muslija gjendet i plagosur në pyll

Itali, 4 dhjetor 2025
Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë në Ankona, ku 50-vjeçari shqiptar Nazif Muslija dyshohet se ka vrarë bashkëshorten e tij, Sadjide Muslija, 49 vjeçe. Pas arratisjes nga vendi i krimit, ai u kërkua për orë të tëra nga autoritetet italiane.
Rreth orës 16:30, Muslija u gjet i plagosur rëndë në një zonë pyjore, nga një gjuetar që i dha ndihmën e parë dhe njoftoi menjëherë policinë. Hetuesit dyshojnë se ai ka tentuar t’i shkaktojë vetes dëmtime pas ngjarjes, teksa ishte në arrati. Autoritetet nuk dhanë detaje të mëtejshme mbi gjendjen e tij, përveç faktit që u dërgua i shoqëruar drejt spitalit.
Zyra e Prokurorit të Ankonës ka lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për 50-vjeçarin, ndërsa pritet kryerja e autopsisë për të përcaktuar me saktësi rrethanat e vdekjes së viktimës. Gjatë kontrollit në banesë, karabinierët po kërkojnë gjurmë dhe mjetin e përdorur për dhunën e rëndë.
Sadjide Muslija u gjet një ditë më parë me shenja të forta dhune. Ndërkohë, Nazif Muslija ishte larguar me një makinë “Smart” dhe telefoni i tij ishte i fikur prej mëngjesit. Ai rezulton i dënuar më parë për dhunë në familje dhe në prill ishte arrestuar pasi kishte sulmuar bashkëshorten me një mjet të rrezikshëm. Hetimet vijojnë.
