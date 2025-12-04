Rezultuan me aflatoksinë, AKU kthen mbrapsht 51 ton misër të ardhur nga Serbia

TIRANË- Një prani e madhe e aflatoksinës është gjetur nga AKU, në një sasi prej 51 ton misër me origjinë nga Serbia. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bëri me dije se rezultatet e analizave të bëra, përmes monstarve të marra nga misri rezultuan me prani të Aflatoksinës B1.
Sasia e misrit, i cili do të përdorej si ushqim për kafshët kishte ardhur nga Serbia. Njëra nga ngarlesat e ardhura është kther mbrapsh në vendin e origjinës, ndërsa sasia tjetër është bllokuar me qëllim asgjesimin e saj
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd