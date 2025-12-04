Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rezultuan me aflatoksinë, AKU kthen mbrapsht 51 ton misër të ardhur nga Serbia
Transmetuar më 04-12-2025, 21:26

TIRANË- Një prani e madhe e aflatoksinës është gjetur nga AKU, në një sasi prej 51 ton misër me origjinë nga Serbia. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit bëri me dije se rezultatet e analizave të bëra, përmes monstarve të marra nga misri rezultuan me prani të Aflatoksinës B1.

Sasia e misrit, i cili do të përdorej si ushqim për kafshët kishte ardhur nga Serbia. Njëra nga ngarlesat e ardhura është kther mbrapsh në vendin e origjinës, ndërsa sasia tjetër është bllokuar me qëllim asgjesimin e saj

