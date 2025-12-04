Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
E trishtë në Durrës! Humb jetën 15-vjeçari i qëlluar me mjet mprehës pas sherrit në TikTok
Transmetuar më 04-12-2025, 20:02

Durrës, 4 dhjetor 2025

Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Durrësit, ku një 15-vjeçar ka humbur jetën pas plagëve të marra gjatë një konflikti mes bashkëmoshatarësh, i cili dyshohet se nisi pas një debati në rrjetet sociale. I mituri u dërgua me urgjencë në spital dhe iu nënshtrua një ndërhyrjeje mjekësore, por mjekët nuk arritën ta stabilizonin.

Spitali i Durrësit kishte njoftuar se adoleshenti ndodhej në gjendje kritike, i intubuar dhe nën kujdes intensiv. Policia po vijon hetimet për të dokumentuar plotësisht konfliktin dhe rrethanat që çuan në përshkallëzimin e tij.

