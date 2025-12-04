Makina përplas motorin/ Aksident tek Bulevardi ‘Zogu i Parë’ në kryeqytet

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 04-12-2025, 19:27
TIRANA- Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e sotme në Bulevardin Zogu i Parë, ku një makinë ka përplasur një motor. Nga informacionet paraprake nuk dihet nëse ka të lënduar, por në vendngjarje ndodhen një numër i konsiderueshëm personash.
Autoritetet dhe forcat e emergjencës janë në vendin e ngjarjes për të hetuar rrethanat e aksidentit dhe për të ofruar ndihmën e nevojshme.
