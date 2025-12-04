Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vora i merr barazimin Vllaznisë pretendente në ‘Loro Boriçi’
Transmetuar më 04-12-2025, 19:21

SHKODER – Vora dhe Vllaznia nuk kanë shkuar më shumë se një barazim 0-0 në përballjen e javës së 14-të të “Abissnet Superiore”.

Me Vorën si skuadër pritëse dhe marrëveshjen mes dy klubeve për të luajtur në “Loro Boriçi”, ritmi dhe mundësitë nuk munguan, por finalizimi nuk ishte i duhuri, kjo dhe për meritë të portierëve respektivë.

Në pjesën e parë, Balaj nga njëra anë dhe Fazlagiç nga ana tjetër, kishin mundësitë e tyre të shpërdoruara. I njëjti ritëm dhe në pjesën e dytë, me disa mundësi të humbura duke “dhuruar” në fund një barazim 0-0.

Vllaznia humbet mundësinë për të kapur vendin e parë, mbetet me 25 pikë dhe vendi i dytë në klasifikim, një më pak se Elbasani i vendi të parë. Vora ndodhet në vend të 7-të me 16 pikë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

