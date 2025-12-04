Rama reagon sërish për Ballukun: Është absurde, ja pse e kam çuar në Gjykatë Kushtetuese!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për kërkesën që ai ka çuar në Gjykatën Kushtetuese pezullimin e Belinda Ballukut, me vendim të GJKKO.
Ai pranoi se shembulli i dhënë më herët për linjën ajrore me Kanadanë mund të jetë dukur “i tepërt”, por theksoi se qëllimi është të ilustrohet absurditeti i situatës së krijuar me pezullimin e Ballukut.
Rama shtoi se për shkak të pezullimit janë bllokuar një sërë procesesh, përfshirë marrëveshjen me Kanadanë për fluturimet ajrore, për të cilën qeveria po përpiqet të gjejë zgjidhje në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme. Por sipas tij, ky është vetëm një element i situatës së vështirë.
“U bë sebep një mik i mirë për ta bërë këtë komunikim me një mesazh që më shkruan e kuptoj shqetësimin tënd lidhur me precedentin e rrezikshëm që krijoni pezullimi i ministres, së nesër bëhet rrugë dhe prokuror dhe gjykatës të heqin kë të duan nga qeveria. Po ajo e linjës ajrore me Kanadanë mu duk pak e tepërt. Mbase është shumë e tepërt, por shembujt që unë sjell i sjell për të thënë sa i tepërt është pezullimi i një ministri,. Ndryshe nga cdo funksionar që mund të pezullohet, ministri i pezulluar jo vetëm që nuk firmos dot vetë asgjë, por bën që askush tjetër të mos marrë vendim dhe të firmosë në emër të dikasterit. Sepse Kushtetuta ia jep atij dhe vetëm atij ministrit autoritetin ekskluziv të padelekueshëm tek askush tjetër. Prandaj pezullimi është absurd si koncept, sepse është bllokim i zinxhirit të vendimmarrjes që ministri mbulon. Ndër gjërat që janë bllokuar është edhe marrëveshja me Kanadanë për fluturimet ajrore që po mundohemi ta zgjidhim me ministrinë e Jashtme. PO ja ta zëmë se e zgjidhëm, po me 35 vendimet e tjera të qeverisë si do ja bëjmë? PO me lejet e ndërtimit për investimet në energji të rinovueshme, në godina publikë që kanë kaluar në KKT por nuk zbardhen dot pa firmën e pezulluar si do ja bëjmë”, tha Rama.
Sipas Ramës punët e bllokuara për shkak se Balluku është e pezulluar do të shtohen edhe më tej. Ndaj sipas tij “çështjen e ka çuar në Gjykatën Kushtetuese”.
“Nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit apo gjykatësit në fjalë dhe as si dhe pse ata po merren me një dosje të një anëtari të qeverisë. Unë flas për ndërhyrjen brutale në përbërjen e qeverisë, për marrjen konkrete të kompetencave që kushtetua më jep mua në këtë rast”, u shpreh kryeministri.
Një përgjigje, Rama kishte edhe për ata që e kritikojnë pse nujk e heq ministre: Heqja e ministrit në këtë rast nuk e zgjidh këtë problem themelor, por do të krijonte do krijonte një problem themelor për të nesërmen, jo për mua, por për të nesërmen.
