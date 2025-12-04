Xhama të thyera, karrige e tavolina të shkatërruara nga shpërthimi i bombolës së gazit tek “Delijorgji’ në Tiranë. Plagosen pronari dhe kamarieri i picerisë!

Një bombul gazi ka shpërthyer në një ambjent jofunksional paraditen e sotme në kryeqytet duke lënë të plagosur 40 vjeçarin, Besmir Dyrmishi (pronar) dhe punonjësin e tij, 28 vjeçari, Klejdi Bajrami.
Në pamjet e sigururar për VoxNews, xhama të thyera dhe karrige të shkatërruara pranë vendit të ngjarjes i cili është dëmtuar plotësisht ga shpërthimi i fortë.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të rastit.
