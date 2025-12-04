Rrëzohet në bulevard, humb jetën gruaja në Vlorë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 04-12-2025, 12:33
Vlorë- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pak minuta më parë në Vlorë.
Një grua, rreth moshës 50 vjeç, duke ecur në bulevardin “Ismail Qemali”, është rrëzuar përtokë dhe fatkeqësisht ka humbur jetën.
Vdekja dyshohet se i ka ardhur pasi ka plasur kokën në një prej bordurave të bulevardit të Vlorës.
Trupi i pajete është dërguar ne morgun e spitalit rajonal të qytetit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd