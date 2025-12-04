Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tentoi të fuste në Shqipëri 240 mijë euro të padeklaruara, i bllokohet shuma dhe nis procedimi
Transmetuar më 04-12-2025, 11:15

Shërbimet e Policisë Kufitare në Rinas kanë konstatuar një tjetër rast të mosdeklarimit të shumave të mëdha të parave gjatë hyrjes në territorin shqiptar.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë kontrolleve të imtësishme të kryera me pajisje bashkëkohore dhe analiza të riskut, në vijën e dytë të kontrollit është ndaluar një 36-vjeçar me inicialet G. S., banues në Krujë. Gjatë verifikimeve, policia gjeti 240 000 euro të cilat ai dyshohet se tentonte t’i fuste në Shqipëri pa i deklaruar sipas procedurave ligjore.

Shuma është sekuestruar ndërsa materialet janë referuar në Prokurorinë e Tiranës, ku ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin në fjalë.

Policia Kufitare thekson se kontrollet do të vijojnë me intensitet, me qëllim parandalimin e paligjshmërive dhe garantimin e transparencës gjatë kalimit të kufirit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...