Fermerët grekë vijojnë protestat: Aksi Kakavijë–Janinë bllokohet sot nga ora 18:00 deri në 21:00

Protestat e fermerëve në Greqi po shkaktojnë bllokime të shumta në akset kryesore rrugore, duke ndikuar edhe në lëvizjen drejt e nga Shqipëria. Fermerët kanë bllokuar rrugët në shenjë pakënaqësie për vonesat në dhënien e subvencioneve të BE-së, pas një skandali korrupsioni që ka nxitur zemërim të gjerë.
Sipas njoftimit të Policisë Kufitare, edhe sot aksi Kakavijë–Janinë, në zonën e Kallpaqit, do të jetë i pakalueshëm nga ora 18:00 deri në 21:00 (me orën shqiptare). Autoritetet bëjnë të ditur se vetëm rastet e emergjencave shëndetësore do të lejohen të kalojnë gjatë këtij orari.
Në deklaratën zyrtare, Policia Kufitare Kakavijë u bën thirrje qytetarëve të planifikojnë udhëtimet e tyre në orare të tjera të ditës për të shmangur pritjet dhe bllokimet.
Fermerët grekë kanë paralajmëruar se protestat do të vijojnë deri më 5 dhjetor, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e intensifikimit të tyre nëse kërkesat nuk merren parasysh nga qeveria. Bllokime priten edhe në akse të tjera rrugore, si dhe në porte e pika doganore.
