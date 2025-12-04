Bayern Munich djersitet shumë në Kupë!

GJERMANI – Dominues në Bundesligë dhe po aq mbresëlënës në Ligën e Kampionëve, Bayern Munich i shpëtoi me vështirësi eliminimit të parë të sezonit të mërkurën.
Duke u përballur me Union Berlin në raundin e 16-të të Kupës së Gjermanisë, klubi bavarez u kualifikua (3-2) pas një përfundimi të shkëlqyer. Skuadra e Vincent Company-t në fund shpëtoi pa u dëmtuar dhe mbetet në garë për titull në të gjitha garat këtë sezon.
Në një garë ku nuk kanë performuar mirë kohët e fundit (asnjë paraqitje në gjysmëfinale në pesë sezonet e tyre të fundit), Bayern Munich megjithatë e kishte nisur ndeshjen në mënyrë perfekte. Pas gjysmë ore, ata ishin tashmë në krye 2-0 falë një autogoli nga Ilyas Ansah nga një goditje këndi (minuta e 12-të) dhe më pas një goditjeje me kokë nga Harry Kane, gjithashtu nga një goditje këndi (minuta e 24-të).
Anglezi ishte pranë dyfishimit të rezultatit të tyre, por goli i tij i dytë u anulua për një prekje me dorë (minuta e 38-të). Union Berlin më pas rifitoi shpresën kur iu dha një penallti, e konfirmuar nga VAR pas një prekjeje me dorë nga Jonathan Tah dhe e shndërruar në gol nga Leopold Querfeld (minuta e 40-të).
Dy autogola në favor të Bayernit
Pak para pjesës së parë, Bayern Munich rifitoi një epërsi të rehatshme me një autogol të dytë, të shënuar nga lojtari portugez Diogo Leite nga një goditje dënimi e Michael Olise (45’+4). A mjaftoi kjo për t’i lënë kampionët gjermanë jashtë mundësive? Absolutisht jo. Larg nga të qenit i qetë, Bayern u qetësua dhe e la veten të ekspozuar në mënyrë të rrezikshme.
Goditja me bërryl e Kane ndaj Leite i lejoi Querfeld të shënonte përsëri nga pika e penalltisë (minuta e 53-të). Kjo sugjeroi një përfundim të paparashikueshëm. Pavarësisht presionit të madh rreth zonës së penalltisë së Manuel Neuer dhe rasteve të shumta (minutat e 70-të, 71-të, 75-të dhe 85-të), skuadra e vendit të 11-të në Bundesligë nuk mundi të barazonte dhe u largua nga ndeshja me keqardhje.
