Arsenali dominon Brentfordin dhe rikthen epërsinë prej 5 pikësh ndaj Manchester Cityt

ANGLI, 4 dhjetor 2025
Arsenali është rikthyer fuqishëm në krye të Premier League, duke mposhtur bindshëm Brentfordin 2-0 në “Emirates” dhe duke rimarrë epërsinë prej pesë pikësh ndaj Manchester Cityt. Pas barazimit zhgënjyes me Chelsean në fundjavë, skuadra e Mikel Artetës dha një përgjigje perfekte.
Topçinjtë shënuan herët, në minutën e 11-të, kur një aksion i rrjedhshëm në krahun e djathtë u finalizua me një krosim të saktë të White dhe një goditje të fuqishme me kokë nga Mikel Merino, duke çuar rezultatin në 1-0. Arsenal pati kontroll të plotë të lojës, ndërsa portieri i tyre u tregua vendimtar me një pritje mbresëlënëse ndaj goditjes me kokë të Kevin Schade.
Pavarësisht rasteve të shumta me Madueke, Martinellin dhe Calafiorin, londinezëve iu desh të prisnin deri në minutën 90+1 për të vulosur fitoren. Bukayo Saka, pasi u aktivizua në pjesën e dytë, shënoi golin e dytë pas një kundërsulmi të shpejtë, duke mposhtur më në fund portierin Kelleher, i cili deri në atë moment kishte qenë hero për Brentfordin.
Me këtë triumf, Arsenali siguron fitoren e dhjetë në 14 ndeshje dhe e mban fort kreun e renditjes, ndërsa gara për titullin hyn në një fazë edhe më të nxehtë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd