Real Madrid shkatërron Bilbaon, Mbappe dhuron spektakël me dopietën e radhës

SPANJË, 3 dhjetor 2025
Real Madrid ka marrë një fitore të pastër 3-0 ndaj Athletic Bilbaos, duke u rikthyer me forcë në garën për kreun e La Ligës në javën e 19-të të kampionatit. Protagonist absolut i ndeshjes ishte Kylian Mbappe, i cili vulosi sfidën me dy gola spektakolarë, në minutat 7 dhe 59, duke konfirmuar formën e tij të jashtëzakonshme para portës.
Goli i dytë i ndeshjes erdhi nga Camavinga në minutën e 42-të, pas një asisti perfekt të Mbappe, që po shndërrohet në njeriun kyç të sulmit madrilen.
Me këtë triumf, Real Madrid ngjitet në vendin e dytë me 36 pikë, duke qëndruar vetëm një pikë pas Barcelonës kryesuese dhe duke e mbajtur të hapur garën për titullin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd