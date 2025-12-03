Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident i rëndë në autostradën Tiranë–Durrës krijon trafik kilometrik
Transmetuar më 03-12-2025, 23:08

Tiranë, 3 dhjetor 2025

Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në autostradën Tiranë–Durrës, ku një automjet ka pësuar dëmtime të mëdha, duke shkaktuar trafik të rënduar në të dy drejtimet. Policia dhe ekipet e emergjencës kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për të sqaruar rrethanat e incidentit.

Si pasojë e aksidentit, lëvizja e mjeteve është ngadalësuar ndjeshëm, ndërsa në zonë është krijuar trafik kilometrik. Deri tani nuk ka një njoftim zyrtar mbi gjendjen e personave të përfshirë dhe nuk dihet ende nëse ka të lënduar.

Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet e policisë, ndërsa qarkullimi pritet të normalizohet me përfundimin e veprimeve hetimore dhe pastrimin e plotë të rrugës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...