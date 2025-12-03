Aksident i rëndë në autostradën Tiranë–Durrës krijon trafik kilometrik

Tiranë, 3 dhjetor 2025
Një aksident i rëndë ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës në autostradën Tiranë–Durrës, ku një automjet ka pësuar dëmtime të mëdha, duke shkaktuar trafik të rënduar në të dy drejtimet. Policia dhe ekipet e emergjencës kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për të sqaruar rrethanat e incidentit.
Si pasojë e aksidentit, lëvizja e mjeteve është ngadalësuar ndjeshëm, ndërsa në zonë është krijuar trafik kilometrik. Deri tani nuk ka një njoftim zyrtar mbi gjendjen e personave të përfshirë dhe nuk dihet ende nëse ka të lënduar.
Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes dhe të ndjekin udhëzimet e policisë, ndërsa qarkullimi pritet të normalizohet me përfundimin e veprimeve hetimore dhe pastrimin e plotë të rrugës.
