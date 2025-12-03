Priten reshje bore, policia u bën apel shoferëve për kujdes në akset me lagështi dhe ngrica

Tiranë, 3 dhjetor 2025
Policia Rrugore ka bërë thirrje për kujdes të shtuar nga drejtuesit e automjeteve, pasi vendi po përfshihet nga ulja e temperaturave dhe priten reshje dëbore e ngrica, kryesisht në zonat malore. Autoritetet njoftojnë se prezenca e lagështirës dhe formimi i akullit në disa akse rrugore mund të rrisin rrezikun e aksidenteve.
Sipas njoftimit zyrtar, Policia Rrugore ka shtuar patrullimet në të gjitha akset me qëllim parandalimin e ngjarjeve rrugore, lehtësimin e qarkullimit dhe asistimin e drejtuesve të mjeteve në raste nevoje.
Drejtuesit e automjeteve këshillohen të respektojnë sinjalistikën, të përdorin goma dimërore dhe zinxhirë aty ku kërkohet, të ndjekin udhëzimet e punonjësve të policisë, të ulin shpejtësinë dhe të mbajnë distancë të sigurt me mjetet e tjera. Gjithashtu, policia apelon të shmangen parakalimet e rrezikshme dhe përdorimi i celularit gjatë drejtimit të mjetit, ndërsa kërkohet vendosja e rripit dhe kaskës mbrojtëse.
Në rast nevoje për asistencë, qytetarët mund të telefonojnë numrin pa pagesë 112.
