Mesazhi paralajmërues që ndezi debat në PD/ A po i trembet Berisha foltores së Salianjit?

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, ka nisur një tur takimesh me synimin për të ringritur dhe rinovuar partinë, duke startuar këtë të mërkurë me foltoren e tij në Durrës. Por takimi u parapri nga një situatë e tensionuar brenda strukturave të PD-së, pas një SMS-je paralajmëruese drejtuar anëtarëve demokratë.
Mesazhi, i shpërndarë nga kryetarët e degëve 1 dhe 2, Ard Muka dhe Osman Stafa, i cilësonte njoftimet për takimin e Salianjit si “dezinformim” dhe i ftonte anëtarët të mos merrnin pjesë, duke theksuar se PD është e angazhuar në betejën ndaj aferave qeveritare dhe procesin e brendshëm të analizës. Në SMS thuhej se disa “persona të paautorizuar” po shpërndanin thirrje për takim, ndërsa strukturat zyrtare deklaronin distancimin e tyre.
Pavarësisht paralajmërimit, dhjetëra anëtarë të PD-së morën pjesë në foltoren e Salianjit në Durrës. Gjatë fjalës së tij, ai kritikoi fort gjendjen e opozitës, duke deklaruar se Partia Demokratike “duhet të udhëheqë ndryshimin që shqiptarët presin”, ndërkohë që pranoi se dështimet e opozitës lidhen jo vetëm me mungesën e zgjedhjeve të lira, por edhe me paaftësinë e vetë PD-së.
Salianji kërkoi hapje të partisë, rinovim dhe një kombinim të brezit të ri me përvojën, duke theksuar se mosdëgjimi i demokratëve është “një gabim i rëndë” që ka penguar rritjen e forcës politike. Ai konfirmoi gjithashtu krijimin e një fraksioni brenda PD-së, duke thelluar diskutimet për drejtimin e ardhshëm të partisë.
Ndërkohë, Partia Demokratike vijon paralelisht turin e foltoreve zyrtare, së bashku me mbledhjet javore të “parlamentit” para kryeministrisë, teksa tensionet e brendshme duket se po rriten mes fraksioneve dhe grupimeve të ndryshme.
