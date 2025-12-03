Katër skandalet që kanë tronditur Bashkimin Evropian ndër vite

3 dhjetor 2025 – Bashkimi Evropian është goditur sërish nga një skandal i nivelit të lartë, pasi Federica Mogherini, ish-Përfaqësuese e Lartë e BE-së dhe aktualisht rektore e Kolegjit të Evropës, së bashku me Stefano Sannino, një nga zyrtarët më të lartë të Komisionit Evropian, dhe një zyrtar tjetër të Kolegjit të Evropës, u liruan të mërkurën pas arrestimit të tyre një ditë më parë.
Të tre u ndaluan si pjesë e një hetimi të nisur nga Prokuroria Publike Evropiane, për dyshime të forta për mashtrim gjatë periudhës 2021–2022, në lidhje me një vendim të Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm për t’i dhënë Kolegjit një program të akademisë diplomatike të BE-së. Dyshimet përfshijnë korrupsion, mashtrim dhe abuzim me funksionin.
Ky është vetëm skandali më i fundit që ka vendosur në qendër të vëmendjes institucionet evropiane, ndërsa në të kaluarën BE-ja është përballur edhe me çështje të tjera të përmasave të mëdha.
1. Dorëheqja e Komisionit Evropian – 1999
Më 16 mars 1999, i gjithë Komisioni Evropian dha dorëheqjen pas një raporti të një komisioni të pavarur që zbuloi “humbje kontrolli nga lidershipi”. Presidenti i atëhershëm Jacques Santer u vu nën presion të madh pas skandaleve të keqmenaxhimit të fondeve dhe nepotizmit. Një nga rastet më të bujshme ishte ai i komisioneres Edith Cresson, e cila kishte ofruar fonde evropiane për një të njohur të saj.
2. Skandali i vitit 2011: “Para për Ndikim”
Në vitin 2011, Zyra Evropiane Kundër Korrupsionit (OLAF) hapi një hetim ndaj katër eurodeputetëve nga Rumania, Austria, Spanja dhe Sllovenia. Ata akuzoheshin se kishin kontaktuar gazetarë që paraqiteshin si lobistë, duke pranuar para në këmbim të mbështetjes së projektligjeve. Eurodeputetët Ernst Strasser (Austri) dhe Zoran Thaler (Slloveni) u dënuan me katër vjet burg.
3. “Pfizergate” – 2021
Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, u akuzua se kishte favorizuar kompaninë Pfizer në blerjen e vaksinave kundër COVID-19. Ajo shkëmbeu mesazhe me CEO-n e Pfizer, Albert Bourla, për negociimin e një marrëveshjeje prej 35 miliardë eurosh për 900 milionë doza. Gjykata e Lartë e BE-së vendosi se von der Leyen kishte shkelur rregullat e transparencës, pasi mesazhet u zhdukën. Megjithatë, ajo mbijetoi mocionin e mosbesimit në Parlamentin Evropian. 4. Qatargate – 2022
Në dhjetor 2022, policia belge arrestoi nënkryetaren e Parlamentit Evropian, Eva Kaili, së bashku me eurodeputetin italian Antonio Panzeri. Autoritetet sekuestruan 1.5 milion euro të ardhura nga pagesa të paligjshme që kishin për qëllim influencimin e vendimmarrjes së BE-së në favor të Katarit dhe Marokut. Kaili dhe bashkëshorti i saj, Francesco Giorgi, kanë mohuar akuzat, ndërkohë që hetimet vazhdojnë.
