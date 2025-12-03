Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Teuta–AF Elbasani, ikin dritat për disa minuta në ‘Niko Dovana’
Transmetuar më 03-12-2025, 18:31

Një episod i pazakontë është regjistruar mbrëmjen e sotme në stadiumin “Niko Dovana” gjatë sfidës mes Teutës dhe AF Elbasanit, ku dritat u fikën papritur, duke shkaktuar ndërprerjen e ndeshjes.

Sipas informacioneve paraprake, mungesa e energjisë zgjati disa minuta, ndërsa më pas ndriçimi u rikthye dhe sfida vijoi normalisht. Ende nuk dihet shkaku i ndërprerjes së papritur, dhe autoritetet e stadiumit nuk kanë dhënë një sqarim zyrtar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...