Teuta–AF Elbasani, ikin dritat për disa minuta në ‘Niko Dovana’

Një episod i pazakontë është regjistruar mbrëmjen e sotme në stadiumin “Niko Dovana” gjatë sfidës mes Teutës dhe AF Elbasanit, ku dritat u fikën papritur, duke shkaktuar ndërprerjen e ndeshjes.
Sipas informacioneve paraprake, mungesa e energjisë zgjati disa minuta, ndërsa më pas ndriçimi u rikthye dhe sfida vijoi normalisht. Ende nuk dihet shkaku i ndërprerjes së papritur, dhe autoritetet e stadiumit nuk kanë dhënë një sqarim zyrtar.
