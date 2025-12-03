Ngjarje e rëndë në Francë: Tre të rinj humbin jetën pas një aksidenti dramatik

Francë, 3 dhjetor 2025 – Një ngjarje tragjike ka tronditur Francën jugore, ku tre të rinj kanë humbur jetën pasi automjeti me të cilin po udhëtonin doli nga rruga dhe përfundoi në një pishinë në oborrin e një banese private.
Sipas mediave të huaja, automjeti u përplas fillimisht me një mur të ulët kopshti, u përmbys dhe më pas ra në pishinë, e cila ishte rreth 1.5 metra e thellë. Për shkak të madhësisë së ngjashme mes makinës dhe pishinës, dyert nuk mund të hapeshin, duke bërë që të rinjtë – të moshave 14, 15 dhe 19 vjeç – të mbeteshin të bllokuar brenda.
Prokurori lokal e përshkroi ngjarjen si një “skenë të tmerrshme”, duke theksuar se nuk ishte përplasja e parë ajo që shkaktoi humbjen e jetëve, por pamundësia për të dalë nga mjeti i përmbysur në ujë të ftohtë.
Raportime të pakonfirmuara sugjerojnë se 14-vjeçari mund të ketë qenë në timon, megjithëse hetimet vijojnë dhe kjo pistë nuk është zyrtarizuar.
Autoritetet njoftuan se u deshën disa orë deri në dhënien e alarmit dhe mbërritjen e zjarrfikësve, të cilët zbrazën pishinën dhe nxorën automjetin. Gjatë kontrollit, në makinë u gjetën edhe shishe me oksid azoti, i njohur si “gaz qeshës”, një substancë e përdorur për efekte euforike dhe relaksuese.
Prokuroria vijon hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e aksidentit dhe faktorët që kanë çuar në këtë fatkeqësi.
