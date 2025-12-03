Sherr në Durrës, i riu qëllohet dy herë me armë të ftohtë dhe përfundon në spital

Durrës, 3 dhjetor 2025 – Një episod i tensionuar është regjistruar pasditen e sotme në qytetin bregdetar, ku një i ri është dërguar me urgjencë drejt spitalit pas një konflikti mes dy personave.
Burime nga zona bëjnë me dije se i dëmtuari është Haxhi Shehu, i cili ka marrë ndihmën e parë mjekësore dhe po mbahet nën monitorim nga mjekët. Nuk ka ende informacion zyrtar mbi gjendjen e tij shëndetësore.
Autoritetet kanë identifikuar si person të dyshuar Egzon Sinanin, i cili është larguar nga vendngjarja dhe aktualisht është shpallur në kërkim. Policia po vijon kontrollet në disa zona të qytetit me qëllim kapjen e tij dhe sqarimin e plotë të rrethanave.
Grupi hetimor po punon për të zbardhur motivin e konfliktit dhe për të siguruar provat e nevojshme.
Hetimet vijojnë.
