Shefi i NATO ngre alarmin: Rusia, Kina dhe Korea e Veriut po përgatiten për sulm ndaj Europës, do kundërpërgjigjemi!

Bruksel- Një takim i ministrave të jashtëm të NATO-s sapo ka filluar në Bruksel, ku pritet të ketë diskutime për bisedimet e vazhdueshme të paqes në Ukrainë, si dhe për çështjet e mbrojtjes.
Dhe në fjalën e tij hapëse në tryezën e rrumbullakët, shefi i NATO-s Mark Rutte thotë se Rusia "vazhdon të testojë aftësitë tona parandaluese" dhe "ne përballemi me rreziqe reale dhe afatgjata".
Zelensky telefonon kreun e NATO-s: Ditë të rëndësishme po vijnë për Ukrainën, gjërat mund të ndryshojnë
Rutte vazhdon duke thënë se Rusia ka shkelur hapësirën e saj ajrore me avionë dhe dronë, ka kryer sabotim dhe ka dërguar anije spiune në ujërat e saj.
Këto veprime janë "të pamatura dhe të rrezikshme", shton ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Rusia po "punon ngushtë" me Kinën, Korenë e Veriut dhe Iranin "për të prishur shoqëritë tona dhe për të shkatërruar rregullat globale", thotë ai, dhe po "përgatitet për konfrontim afatgjatë".
Rutte theksoi se vendet e NATO-s po "rrisin investimet tona në mbrojtje, por të gjithë duhet të tërheqim peshën tonë".
Ai shton se Ukraina "ka nevojë për mbështetjen tonë më shumë se kurrë", ndërsa dimri po vjen dhe sulmet ruse vazhdojnë.
Duke folur shkurt me shtypin pas mbërritjes atje, kreu i NATO-s Mark Rutte kishte thënë se ndërsa është mirë që bisedimet e paqes po vazhdojnë, NATO duhet të sigurohet që Ukraina të jetë në pozicionin më të fortë të mundshëm.
Ai thotë se zyrtarët do të diskutojnë "mbajtjen e Ukrainës sa më të fortë të jetë e mundur në luftën e sotme", por edhe "të jenë në pozicionin më të fortë të mundshëm kur bisedimet e paqes të fillojnë të ndodhin vërtet në një mënyrë që kjo të mund të çojë në rezultate".
Rutte shton se mënyra më e mirë për të ushtruar presion mbi Rusinë është të sigurohet që armët të vazhdojnë të rrjedhin në Ukrainë dhe se Rusia të “ndjejë goditjen" nga sanksionet efektive ekonomike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd