Briken Çalja vendos rekord të ri ballkanik në shtytje
Transmetuar më 03-12-2025, 14:28

Durrës, 3 Dhjetor 2025 — Peshëngritësi shqiptar Briken Çalja ka arritur një tjetër rezultat të rëndësishëm në Kampionatin Ballkanik që po zhvillohet në Durrës, duke vendosur rekord të ri në provën e shtytjes me 150 kilogramë. Me këtë performancë, ai u rendit i pari edhe në shkëputje.

Çalja tentoi gjithashtu të thyejë rekordin europian prej 154 kilogramësh, por dështoi në dy përpjekje me 156 kilogramë. Ndërkohë, në kategorinë deri në 79 kilogramë, Erkand Qerimaj nuk arriti të realizojë tentativat me 151 kilogramë dhe për këtë arsye nuk u rendit në dygarësh.

