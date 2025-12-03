Briken Çalja vendos rekord të ri ballkanik në shtytje

Durrës, 3 Dhjetor 2025 — Peshëngritësi shqiptar Briken Çalja ka arritur një tjetër rezultat të rëndësishëm në Kampionatin Ballkanik që po zhvillohet në Durrës, duke vendosur rekord të ri në provën e shtytjes me 150 kilogramë. Me këtë performancë, ai u rendit i pari edhe në shkëputje.
Çalja tentoi gjithashtu të thyejë rekordin europian prej 154 kilogramësh, por dështoi në dy përpjekje me 156 kilogramë. Ndërkohë, në kategorinë deri në 79 kilogramë, Erkand Qerimaj nuk arriti të realizojë tentativat me 151 kilogramë dhe për këtë arsye nuk u rendit në dygarësh.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd