Drejtoresha e AKSHI-t paraqitet në SPAK

Transmetuar më 03-12-2025, 14:04
Tiranë, 3 Dhjetor 2025 — Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj, është paraqitur sot në ambientet e SPAK. Ende nuk janë bërë publike detaje mbi arsyen e paraqitjes së saj, ndërsa pritet njoftim zyrtar nga institucionet përkatëse.
