Incidenti i rëndë, anulohet ndeshja Iliria–Skënderbeu

Tiranë, 3 Dhjetor 2025 — Federata Shqiptare e Futbollit ka anuluar ndeshjen e Kategorisë së Parë mes Ilirisë dhe Skënderbeut, e parashikuar të zhvillohej këtë të mërkurë në stadiumin “Redi Maloku” në Fushë-Krujë. Vendimi është marrë pas raportimeve për një incident mes futbollistëve dhe stafit të dy skuadrave, ku dyshohet se ka pasur edhe konfrontime fizike.
Sipas FSHF-së, situata ka ngritur shqetësime mbi kushtet e sigurisë, duke bërë që ndeshja të mos zhvillohet. Çështja i është kaluar komisioneve juridike të federatës, të cilat do të shqyrtojnë të gjitha rrethanat për të dhënë vendimin përfundimtar mbi këtë takim.
