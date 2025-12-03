Dy të rinj procedohen pas një konflikti në Kurbin, 30-vjeçari merr trajtim mjekësor

Mirditë, 3 Dhjetor 2025 — Një debat mes tre të rinjve në zonën e Kurbinit ka përfunduar me përdorimin e dhunës fizike. Sipas të dhënave të Policisë, një 29-vjeçar nga Fushë Miloti dhe një 30-vjeçar nga Rubiku dyshohet se kanë goditur një 30-vjeçar, pas një konflikti për motive të dobëta.
I lënduari u transportua në spital për asistencë mjekësore dhe më pas është larguar drejt banesës së tij. Ndërkohë, për dy shtetasit e përfshirë në ngjarje ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë. Materialet janë referuar në Prokurorinë e Lezhës për veprime të mëtejshme.
