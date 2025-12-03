Të shtënat ndaj një biznesi në Kukës, identifikohen babë e bir si dy autorët e dyshuar

Kukës, 3 Dhjetor 2025 — Policia e Kukësit ka zbardhur ngjarjen e 27 nëntorit, ku u qëllua me armë zjarri në drejtim të një biznesi në lagjen Drinas të fshatit Mamëz. Hetimet kanë identifikuar dy autorët e dyshuar, babë e bir, Xh. M., 59 vjeç, dhe M. M., 26 vjeç. I ati është ndalur nga policia, ndërsa i biri është shpallur në kërkim.
Gjatë operacionit të koduar “Drinas”, është sekuestruar edhe automjeti i përdorur në lëvizjet e tyre. Dyshohet se ata kanë qëlluar në drejtim të dyqanit të shtetasit T. O., duke dëmtuar fasadën e xhamit.
Të dy personat akuzohen për “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Shkatërrimi i pronës” dhe “Prishja e qetësisë publike”. Hetimet vijojnë për kapjen e 26-vjeçarit të shpallur në kërkim, ndërsa materialet procedurale i janë kaluar Prokurorisë.
